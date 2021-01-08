Более 771 тыс. случаев заражения коронавирусом выявлено в мире за сутки

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире за сутки увеличилось более чем на 771 тыс. и превысило 86,74 млн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованные данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В пятницу, 8 января, по состоянию на 19:43 мск было зафиксировано 86 749 940 инфицированных и 1 890 342 умерших. Число заразившихся увеличилось на 771 527, умерших - на 13 696.

Отмечается, что более 56% случаев заболевания коронавирусом приходятся на Северную и Южную Америку (437 306), на втором месте - регион Европы (264 504), на третьем - Юго-Восточная Азия (30 243).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 21 170 475. Далее следуют Индия (10 413 417), Бразилия (7 873 830), Россия (3 355 794), Великобритания (2 889 423), Франция (2 682 250), Италия (2 220 361), Испания (2 024 904), Германия (1 866 887), Колумбия (1 719 771), Аргентина (1 676 171) и Турция (1 481 764).-0-