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26 декабря 2020, 21:59

Более 80 млн человек в мире заразились коронавирусом - Университет Джонса Хопкинса

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Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 80 млн

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 80 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, сообщает ТАСС.

По данным университета, число инфицированных в мире сейчас составляет 80 027 056, умерли 1 753 313 человека, выздоровели 45 145 454 пациентов. Наибольшее число заражений - 18 771 885 - выявлено в США. Всего в Соединенных Штатах умерли 330 345 инфицированных.

Второе место по числу зараженных занимает Индия с 10 169 118 случаями и 147 343 смертями. За ней идет Бразилия, где заразились 7 448 560 граждан, умерли 190 488 пациентов.-0-

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