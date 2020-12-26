Более 80 млн человек в мире заразились коронавирусом - Университет Джонса Хопкинса

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 80 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, сообщает ТАСС.

По данным университета, число инфицированных в мире сейчас составляет 80 027 056, умерли 1 753 313 человека, выздоровели 45 145 454 пациентов. Наибольшее число заражений - 18 771 885 - выявлено в США. Всего в Соединенных Штатах умерли 330 345 инфицированных.

Второе место по числу зараженных занимает Индия с 10 169 118 случаями и 147 343 смертями. За ней идет Бразилия, где заразились 7 448 560 граждан, умерли 190 488 пациентов.-0-