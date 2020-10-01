Более 80% участников выборов в сентябре в России назвали многодневное голосование удобным

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подавляющее большинство участников единого дня голосования в России 13 сентября (84%) высказались об удобстве многодневного голосования, а 77% выступили за сохранение такого формата в будущем. Соответствующие данные приводятся в исследовании, опубликованном на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), сообщает ТАСС.

"Более половины россиян к возможности проголосовать в течение нескольких дней отнеслись положительно (61%). В целом об удобстве многодневного голосования высказались 78% россиян. Среди тех, кто участвовал в голосовании, эта доля достигает 84%", - говорится в исследовании.

Согласно данным ВЦИОМ, одобряют идею голосования в следующем году в течение нескольких дней 61% россиян, а среди тех, кто участвовал в голосовании в этом году, - 71%. "В будущем поддерживают проведение выборов в многодневном формате 70% россиян, 28% - против. Среди голосовавших за - 77%, против высказались 22%", - отмечается в релизе.

В тройку причин, по которым формат многодневного голосования был воспринят россиянами положительно, вошли возможность прийти в подходящее время (49%), отсутствие очередей, суеты и толпы (7%) и снижение вероятности заразиться коронавирусом (5%).

Согласно данным ВЦИОМ, по мнению большинства россиян (80-86%) Центральная избирательная комиссия России хорошо справляется с поставленными перед ней задачами. "С мая 2020 года уровень оценки деятельности ЦИК россиянами увеличился в среднем на 10 пунктов", - говорится в сообщении.

В 83 регионах России 13 сентября прошел единый день голосования, 11 и 12 сентября было организовано досрочное голосование. По итогам выборов замещается более 78 тыс. мандатов. В четырех регионах (Татарстан, Курская, Пензенская и Ярославская области) прошли довыборы депутатов Госдумы, в 11 регионах - выборы депутатов законодательных собраний, в 18 - прямые выборы высших должностных лиц.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 21 и 30 сентября 2020 года. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.-0-