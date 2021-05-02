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02 мая 2021, 00:30

Более 870 тыс. заразившихся коронавирусом выявили в мире за сутки

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2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 150,98 млн, увеличившись за сутки более чем на 870 тыс. Такую информацию приводит ТАСС со ссылкой на опубликованные данные Всемирной организации здравоохранения, число летальных исходов возросло более чем на 14,6 тыс., превысив 3,17 млн.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о заразившихся и умерших, предоставляемые государствами.

Более 48% случаев инфицирования за минувшие сутки приходится на регион Юго-Восточной Азии, в который ВОЗ включает также Индию (419 456), на втором месте - Северная и Южная Америка (219 805), на третьем - Европа (155 791).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 31 948 761. Далее следуют Индия (19 164 969), Бразилия (14 590 678), Франция (5 529 820), Турция (4 820 591), Россия (4 814 558), Великобритания (4 416 627), Италия (4 022 653), Испания (3 514 942), Германия (3 400 532), Аргентина (2 954 943) и Колумбия (2 841 934).-0-

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