Более 9 тыс. га леса горит в регионах России

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лесопожарные формирования тушат в регионах России пожары на общей площади свыше 9,3 тыс. га. Об этом сообщает ТАСС.

Силы пожарных сосредоточены на крупных очагах в Забайкальском крае, Иркутской области, Республике Тыва и в Красноярском крае. Возгорания в лесах отмечаются в Бурятии, в Тюменской, Архангельской областях и в Мордовии на землях заказника.

К ликвидации огня привлечено свыше 1,2 тыс. человек, задействовано 226 единиц техники, на мониторинге находятся 46 воздушных судов, на тушении - 11 судов. В минувшие сутки удалось потушить 26 пожаров на более чем 1,3 тыс. га.

В труднодоступных и отдаленных местностях накануне было зарегистрировано 23 пожара на площади, превышающей 24 тыс. га, в основном, в Якутии. Эти пожары не тушатся, поскольку затраты на их ликвидацию превышают прогнозируемый вред.

Режим ЧС из-за пожаров в лесах действует на всей территории Республики Тыва и в одном районе Забайкальского края. Особый противопожарный режим введен в 43 регионах РФ.-0-