Более 90 детсадов эвакуировали на Дальнем Востоке РФ из-за сообщений об угрозах взрыва

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сообщения об угрозах взрыва поступили сегодня в более 90 детских садов в четырех регионах Дальнего Востока России, рассказали ТАСС в администрациях городов. Эвакуация дошкольных учреждений прошла в Хабаровском и Приморском краях, Амурской области и ЕАО.

Информация с угрозами была направлена в детсады по электронной почте. В Хабаровске были эвакуированы более 10,9 тыс. детей и 2,1 тыс. сотрудников дошкольных учреждений. Детей разместили в соседних школах, спортивных залах. 14 детских садов уже проверили, опасных веществ и предметов там не обнаружили, детские сады вернулись к работе.

В администрации Комсомольска-на-Амуре рассказали об эвакуации 25 дошкольных учреждений, эвакуированы более 5 тыс. детей. После проверки десять детских садов уже возобновили работу.

В Еврейской автономной области, по данным областной пресс-службы ГУ МЧС России, информация об угрозе взрывов поступила в 13 детских садов. Администрация Биробиджана сообщила, что при эвакуации стало плохо воспитателю одного из детских садов, 73-летняя женщина скончалась, сейчас устанавливаются причины ее гибели.

В Благовещенске об угрозах взрывов сообщили в 13 детсадов.

Также поступили сообщения о минировании и в дошкольные учреждения Владивостока и Уссурийска в Приморском крае России. В Уссурийске эвакуировали восемь учреждений.

Сообщения об угрозе взрыва уже поступали 9 декабря в школы в разных городах Дальнего Востока РФ. Были эвакуированы десятки учебных заведений в Комсомольске-на-Амуре, Хабаровске, Владивостоке, Благовещенске, Уссурийске, Биробиджане.-0-