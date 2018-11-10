Более 90% участников "каравана мигрантов" отправились из лагеря в Мехико к границе США

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА - ТАСС/. Не менее 95% из 4 тыс. участников "каравана мигрантов" из стран Центральной Америки, которые находились во временном лагере в столице Мексики, покинули его и отправились к границе с США. Об этом заявила в субботу глава Комиссии по правам человека Мехико Нашиели Рамирес. По ее словам, в лагере остались порядка 170 человек, из которых менее половины решили вернуться на родину.

"У нас [находятся] 40 мужчин, 20 женщин и 10 детей, они стоят в очереди к палатке Международной организации по миграции, чтобы начать процедуру добровольной репатриации, - приводит слова Рамирес сайт газеты Universal. - А еще в течение этой недели мы получили 100 прошений от тех, кто хочет остаться в Мексике, и эти люди находятся здесь, ожидая информации о своих бумагах". Временный лагерь для мигрантов оборудован на стадионе им. Хесуса Мартинеса.

Президент США Дональд Трамп на минувшей неделе распорядился увеличить военное присутствие США на границе с Мексикой до 15 тыс. солдат, чтобы остановить "караваны мигрантов". В пятницу, 9 ноября, глава Белого дома США подписал указ об отказе в убежище нелегальным мигрантам.-0-