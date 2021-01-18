Более 95 млн человек в мире заразились коронавирусом

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В мире коронавирусом заразились более 95 млн человек. Такие данные приводит американский Университет Джона Хопкинса на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, сообщает ТАСС.

По сведениям университета, коронавирусом заразились 95 003 533 человека, из них 2 029 938 умерли. Больше всего выявленных случаев инфицирования (23,9 млн) приходится на США. Затем идет Индия (10,5 млн) и Бразилия (8,4 млн). Четвертое место занимает Россия, где зафиксировано более 3,5 млн случаев заражения COVID-19.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения отмечают, что большинство инфицированных коронавирусом могут оставаться заразными в течение восьми-девяти дней после появления симптомов болезни. ВОЗ рекомендует 14-дневный карантин для всех контактировавших с заболевшими людьми. Эта позиция основана на продолжительности инкубационного периода.-0-