Более 950 сотрудников ООН заразились коронавирусом

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 950 случаев заболевания, вызываемого новым коронавирусом, зафиксировано среди сотрудников Организации Объединенных Наций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.

Отмечается, что количество заболевших новым коронавирусом в ООН составляет 953 человека.

ООН с середины марта ограничила личное присутствие в здании штаб-квартиры первостепенным персоналом секретариата. Все заседания Совета Безопасности, Генассамблеи и ЭКОСОС уже почти три месяца проходят по видеосвязи. Действующий формат работы в ООН сохранится как минимум до конца июня.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 7,5 млн человек, более 420 тыс. умерли.-0-