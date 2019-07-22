Более четверти продаваемой в России питьевой воды - подделка

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 25% продаваемой в России питьевой воды является подделкой, сообщил гендиректор Ростеха Сергей Чемезов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, информирует ТАСС.
По словам Сергея Чемезова, питьевая вода остается наиболее подделываемым продуктом в России. Процент фальсификата составляет от 25% до 30% (это в среднем по России), а в некоторых регионах до 80%. Гендиректор Ростеха считает необходимым начать обязательную маркировку этой продукции.
Ранее Роспотребнадзор направил в Минпромторг предложение о маркировке минеральной воды в России для предотвращения производства и оборота контрафактной продукции.-0-
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