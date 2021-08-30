Более миллиона жителей американского штата Луизиана остались без электричества из-за урагана "Ида"

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более миллиона человек остались без электричества в штате Луизиана США после обрушившегося днем 29 августа урагана "Ида". Информация об этом опубликована на портале poweroutage.us.

Наиболее сложная ситуация - в прибрежных районах, которые в большей степени пострадали от удара стихии. Полностью подача электроэнергии была прекращена и в крупнейшем городе Луизианы - Новом Орлеане.

Как сообщает ТАСС, сформировавшемуся в Атлантическом океане урагану "Ида" была присвоена четвертая категория из пяти возможных. К вечеру 29 августа он ослабел до второй категории, однако по-прежнему грозил серьезными разрушениями.

По сегодняшним данным Национального центра по наблюдению за ураганами США на 07.00, ураган ослаб до первой категории. Скорость ветра в пределах урагана упала ниже 43 м/с и достигает 42,5 м/с.

В пресс-службе Белого дома сообщили, что президент США Джо Байден распорядился предоставить федеральную помощь властям штата Луизиана из-за урагана "Ида", признанного крупным стихийным бедствием. "Помощь может включать в себя гранты на временное жилье и ремонт домов, низкопроцентные займы на покрытие ущерба незастрахованному имуществу и другие программы, помогающие частным лицам и владельцам бизнеса оправиться от последствий стихийного бедствия", - пояснили в Белом доме.-0-