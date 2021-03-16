Более половины французов выступают против введения тотального карантина

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более половины французов выступают против введения общего карантина на территории республики, предпочитая территориальные меры. Об этом свидетельствуют опубликованные сегодня результаты опроса общественности, проведенного службой Elabe по заказу новостного телеканала, сообщает ТАСС.

Так, 57% жителей страны выступают против введения режима полной самоизоляции, который действовал во Франции весной и осенью 2020 года. Одновременно 55% французов согласны с применением локальных мер, которые вводятся на региональном уровне в зависимости от санитарной ситуации. На сегодня на всей территории страны действует комендантский час с 18.00 до 6.00, в ряде регионов дополнительно введен карантин по выходным дням.

15 марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в ближайшие дни власти объявят о новых мерах борьбы с пандемией в связи с ухудшающейся эпидобстановкой.

По последним данным, с начала эпидемии во Франции зарегистрировано свыше 4 млн случаев заражения COVID-19. От последствий заражения с начала марта 2020 года умерли более 90 тыс. человек.-0-