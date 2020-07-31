Более половины израильтян не одобряют протестные акции - опрос

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более половины жителей Израиля не одобряют протестные акции, прокатившиеся в последние недели по стране. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного газетой "Исраэль ха-Йом" совместно с институтом "Маагар Мохот", сообщает израильский "9 канал".

По результатам опроса, 52% израильтян считают, что протесты в стране носят насильственный характер. Около четверти респондентов (27%) полагают, что участники демонстраций ведут себя взвешенно и ответственно, и лишь 12% опрошенных заявили, что манифестанты протестуют слишком вяло.

Действия полиции чрезмерно агрессивными назвали 44% участников опроса. Около трети (30%) заявили, что стражи порядка действуют адекватно ситуации, не превышая полномочий, еще 12% высказали критику в адрес полицейских, посчитав, что те действуют слишком мягко по отношению к демонстрантам.

Исследование включало в себя также вопрос о политических предпочтениях респондентов и показало: премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, хоть и теряет популярность в народе, тем не менее пока остается недосягаем для соперников.

Акции протеста в Израиле проходят на фоне растущего недовольства политикой властей в борьбе с пандемией, а также из-за экономических последствий, вызванных карантинными мерами. Несмотря на ограничительные меры, эпидемию коронавируса в Израиле не удается сдержать. В связи с этим правительство анонсирует новые меры. На сегодня безработица в Израиле составляет около 21% и продолжает расти.

Протесты в Израиле сопровождаются столкновениями с полицией и многочисленными арестами. Накануне, 30 июля, крупная акция протеста прошла в Иерусалиме. В ней приняла участие организация La Familia, объединяющая фанатов столичного футбольного клуба "Бейтар". После того как лидеры организации призвали своих сторонников прийти к резиденции премьера и "показать левым, что правила игры изменились", в дело вмешалась полиция, которая преградила болельщикам путь. Основные столкновения между фанатами и стражами порядка произошли в районе развлекательного центра "Митхам ха-ракевет". По сообщениям очевидцев, участники беспорядков забрасывали правоохранителей и проезжающий транспорт камнями и пустыми бутылками. По имеющейся информации, силы безопасности задержали по меньшей мере восемь членов организации. Левая партия МЕРЕЦ уже обратилась к руководству страны с требованием внести организацию La Familia в список террористических группировок.-0-