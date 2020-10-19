Более половины россиян ожидают ухудшения материального положения - опрос

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более половины (60%) опрошенных россиян предполагают, что экономический кризис только предстоит пережить. При этом лишь 15% считают, что самый тяжелый период они переживают сейчас, а 16% - что он уже позади. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), сообщает ТАСС.

При этом, как свидетельствуют данные исследования, большинство россиян оценивают материальное положение своих семей как среднее (60%). Почти четверть (24%) опрошенных недовольна своим материальным положением, а хорошим его сочли 15% респондентов. Затруднились ответить 1% опрошенных.

На вопрос об удовлетворенности жизнью 46% собеседников ВЦИОМ сообщили, что их полностью устраивает жизнь, которую они ведут, еще 30% ответили, что она устраивает их отчасти. "О полной неудовлетворенности своей жизнью сообщили 23% россиян, что на 2% меньше, чем в сентябре прошлого года", - отмечается в исследовании.

Опрос проведен 22 сентября текущего года. В нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.-0-