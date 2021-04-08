Более половины жителей Германии выразили желание привиться "Спутником V"

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 8 апреля 2021
Минск Переменная облачность +1°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
22:59 В Северной Македонии запретили вакцинацию препаратом AstraZeneca людей моложе 60 лет В мире
22:31 Один из богатейших людей Великобритании найден мертвым в собственном доме В мире
21:58 Число зараженных COVID-19 в мире превысило 132,73 млн В мире
21:57 В Гане удалось спасти 30 дельфинов из 200 выброшенных на берег В мире
21:55 Дарья Наумова выиграла малую бронзовую награду ЧЕ по тяжелой атлетике Спорт
21:51 В Армению поступила первая партия российской вакцины "Спутник V" В мире
21:50 Пиневич: из Беларуси ежегодно уезжают 200-250 врачей, а выпускается из вузов более 2,5 тыс. Общество
21:43 Землетрясение магнитудой 5,7 произошло на Аляске В мире
21:36 Пиневич: в 2022 году опасность коронавируса будет минимизирована Общество
21:34 "Крылья Советов" вышли в полуфинал футбольного Кубка России Спорт
21:32 Первый компонент вакцины от коронавируса получили 92 тыс. белорусов Общество
21:26 "Мешков Брест" впервые пробился в четвертьфинал гандбольной Лиги чемпионов Спорт
21:20 Более половины жителей Германии выразили желание привиться "Спутником V" В мире
21:11 Беларусь готова поставить в Оренбург опытный образец электробуса для тестирования Экономика
21:03 Глава ФРС считает, что восстановление экономики США невозможно до победы над пандемией В мире
20:44 Инклюзивную группу обучают органическому земледелию и основам агробизнеса в Сенненском районе Регионы
20:26 Восемь новых месторождений нефти открыли в Беларуси за последние 5 лет Экономика
20:22 TikTok поддержит ежегодную акцию "Цифровой диктант" Технологии
20:14 Монголия возобновит карантин с 10 апреля В мире
19:57 Пожилая женщина попала под колеса авто во дворе дома в Минске Происшествия
19:53 Белорусское общество дружбы хранит и передает будущим поколениям духовные традиции народа - Иванова Общество
19:49 Россия ожидает колебания цен на нефть в диапазоне $50-75 за баррель до 2025 года В мире
19:39 Армянин Карен Авагян выиграл золото ЧЕ по тяжелой атлетике в Москве Спорт
19:30 Более 10 человек пострадали от взрыва на лакокрасочном заводе в американском Колумбусе В мире
19:19 Вечер памяти белорусского скульптора Николая Нестеревского прошел в НББ Культура
19:03 Волейболистки "Минчанки" победили "Коммунальник-МГУ" и вышли в финал чемпионата Беларуси Спорт
18:44 ФПБ: Малоритский консервноовощесушильный комбинат - пример успешной конкуренции на рынке Регионы
18:38 ФОТОФАКТ: Хрустальный глобус Динары Алимбековой пополнил экспозицию Олимпийского музея Спорт
18:30 В Лепельском районе в аварии с тремя автомобилями погиб пассажир Происшествия
18:21 В БГУИР обсудили возможность обучения пакистанцев в бакалавриате, в том числе дистанционно Общество
Все новости
Все новости
В мире
08 апреля 2021, 21:20

Более половины жителей Германии выразили желание привиться "Спутником V"

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
Число зараженных COVID-19 в мире превысило 132,73 млн
В Армению поступила первая партия российской вакцины "Спутник V"

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более половины граждан ФРГ готовы сделать прививку российским препаратом "Спутник V", если он будет одобрен Европейским агентством лекарственных средств (EMA), сообщает ТАСС, опираясь на опубликованные результаты исследования, проведенного социологическим институтом YouGov для газеты Handelsblat.

По данным исследования, 55% граждан ФРГ готовы сделать прививку российским препаратом "Спутник V", если он будет одобрен EMA. При этом 19% участников опроса высказали противоположную точку зрения. Не определились с ответом 14% респондентов. Кроме того, 12% опрошенных отказываются от вакцинации.

Ранее министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан сообщил, что Германия проведет двусторонние переговоры с российской стороной о возможных поставках "Спутника V" в случае ее допуска в ЕС. В среду власти Баварии заявили о заключении меморандума о намерениях с Российским фондом прямых инвестиций о возможном импорте и производстве препарата. Эксперты рабочей группы по вопросам поставок и производства вакцин от коронавируса, созданной в Минэкономики ФРГ, как сообщила представитель германского ведомства, ведут переговоры с производителями и поставщиками разных вакцин, включая "Спутник V", эти контакты конфиденциальны.

Российская вакцина "Спутник V" уже зарегистрирована регуляторами около 60 стран, общее население которых превышает 1,5 млрд человек. Более 30 стран уже начали массовую вакцинацию "Спутником V". Эффективность препарата на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet. EMA 4 марта сообщило о начале процедуры последовательной экспертизы вакцины "Спутник V". По прогнозам представителя регулятора, регистрация может быть пройдена до конца мая.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
вакцинация вирус Германия опрос
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики В мире
Фото из архива В Северной Македонии запретили вакцинацию препаратом AstraZeneca людей моложе 60 лет
Фото The Guardian Один из богатейших людей Великобритании найден мертвым в собственном доме
Фото из архива Число зараженных COVID-19 в мире превысило 132,73 млн
Фото Getty Images В Гане удалось спасти 30 дельфинов из 200 выброшенных на берег
Фото из архива В Армению поступила первая партия российской вакцины "Спутник V"
Фото earthquake.usgs.gov Землетрясение магнитудой 5,7 произошло на Аляске
Главное
Во время встречи Лукашенко: визит премьер-министра Индии в Беларусь может стать триггером в дальнейшем развитии сотрудничества
Головченко вручил госнаграды 45 представителям различных сфер
Кочанова и Герасимов провели совещание по вопросам развития ОАО "Камволь"
В приоритете – надежность и качество: "Дана Холдингз" и "Керамин" расширяют сотрудничество
Топ-новости
Для предприятий продлили действие особых условий по содержанию неиспользуемого имущества
Первый компонент вакцины от коронавируса получили 92 тыс. белорусов
Сергеенко: нельзя допустить переписывания истории и героизации нацизма
Встречи с представителями власти помогают молодежи лучше ориентироваться в жизни - Рыженков
Индия рассчитывает на обмен визитами с Беларусью на высшем уровне - посол
Олег Новицкий перед третьим полетом в космос будет слушать песни о Беларуси
Восемь новых месторождений нефти открыли в Беларуси за последние 5 лет
ФОТОФАКТ: Хрустальный глобус Динары Алимбековой пополнил экспозицию Олимпийского музея
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1272 пациента с COVID-19, выписаны 1379
"Мешков Брест" впервые пробился в четвертьфинал гандбольной Лиги чемпионов
Чайчиц: государство не может стоять в стороне от контроля за ростом цен
ФОТОФАКТ: Массовая вакцинация населения против COVID-19 началась в Минске
Хотите скидку на квартиру? Корпоративная программа в Minsk World – для вас!
В Беларуси 9 апреля ожидается до +12°С
Арчаков ознакомился с ситуацией на белорусско-литовской границе
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
гороскоп гороскоп
погода погода
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Всебелорусское народное собрание Специальный репортаж Год народного единства Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.