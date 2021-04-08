Более половины жителей Германии выразили желание привиться "Спутником V"

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более половины граждан ФРГ готовы сделать прививку российским препаратом "Спутник V", если он будет одобрен Европейским агентством лекарственных средств (EMA), сообщает ТАСС, опираясь на опубликованные результаты исследования, проведенного социологическим институтом YouGov для газеты Handelsblat.

По данным исследования, 55% граждан ФРГ готовы сделать прививку российским препаратом "Спутник V", если он будет одобрен EMA. При этом 19% участников опроса высказали противоположную точку зрения. Не определились с ответом 14% респондентов. Кроме того, 12% опрошенных отказываются от вакцинации.

Ранее министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан сообщил, что Германия проведет двусторонние переговоры с российской стороной о возможных поставках "Спутника V" в случае ее допуска в ЕС. В среду власти Баварии заявили о заключении меморандума о намерениях с Российским фондом прямых инвестиций о возможном импорте и производстве препарата. Эксперты рабочей группы по вопросам поставок и производства вакцин от коронавируса, созданной в Минэкономики ФРГ, как сообщила представитель германского ведомства, ведут переговоры с производителями и поставщиками разных вакцин, включая "Спутник V", эти контакты конфиденциальны.

Российская вакцина "Спутник V" уже зарегистрирована регуляторами около 60 стран, общее население которых превышает 1,5 млрд человек. Более 30 стран уже начали массовую вакцинацию "Спутником V". Эффективность препарата на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet. EMA 4 марта сообщило о начале процедуры последовательной экспертизы вакцины "Спутник V". По прогнозам представителя регулятора, регистрация может быть пройдена до конца мая.-0-