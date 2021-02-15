Более половины жителей Литвы ожидают ухудшения экономической ситуации

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более половины жителей Литвы считают, что экономическая ситуация в стране в ближайшие годы ухудшится. Об этом свидетельствуют данные онлайн-опроса, проведенного в странах ЕС исследовательской компанией Kantar по заказу Европарламента, сообщает LRT.

Согласно результатам опроса, 54% респондентов из Литвы считают, что ситуация в их стране будет ухудшаться, 22% ожидают улучшения, а 24% прогнозируют, что экономическая ситуация останется без изменений.

Ожидания литовцев схожи с ожиданиями в других европейских странах: в среднем 53% жителей стран ЕС прогнозируют ухудшение в экономике их стран.

Среди других стран Европы Литва отличается оптимистичным взглядом на будущее Евросоюза. Порядка 70% участников опроса из Литвы считают, что ЕС движется в правильном направлении. В целом по Европе такой точки зрения придерживается 39% опрошенных.-0-