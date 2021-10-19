Более тонны кокаина задержали на таможне в Марокко

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники нацбезопасности Марокко перехватили более тонны кокаина. Незаконный товар должен был отправиться в Великобританию и Бельгию, пишет "МИР24".

Сотрудники Генерального департамента нацбезопасности Марокко задержали в порту Танжера 1,355 тонны кокаина. Наркотики прибыли из Бразилии в контейнерах. Они привлекли к себе внимание из-за странных печатей на пломбах, после чего емкости решено было вскрыть и проверить. Внутри контейнеров были найдены 40 мешков с кокаином.

Через порт Танжера нередко переправляют наркотики незаконным путем. В этот город приплывает контрабанда в виде гашиша и кокаина.-0-