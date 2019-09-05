Более трети подростков становятся жертвами издевательств в интернете - ЮНИСЕФ

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) провели анонимный опрос среди 170 тыс. подростков из десятков стран мира. Более трети из них отметили, что подвергались травле в интернете, сообщает Центр новостей ООН.

Участниками опроса стали жители Албании, Бангладеш, Бразилии, Гамбии, Нигерии, Индии, Индонезии, Франции, Украины и других стран. Респонденты присылали свои ответы через созданную фондом специально для молодежи систему обмена текстовыми сообщениями и сбора данных U-Report.

Каждый пятый опрошенный подросток сообщил, что пропускал школьные занятия из-за издевательств со стороны сверстников. В частности, в Украине 34% подростков ответили, что подвергались травле в интернете, 35% пропускали из-за издевательств уроки. В России эти показатели составляют 34% и 24% соответственно.

В ЮНИСЕФ проанализировали данные о жертвах онлайн-травли по гендерному признаку. Выяснилось, что среди юношей этот показатель немного выше, чем среди девушек. При этом среди мальчиков также больше тех, кто решил из-за травли не ходить в школу.

Согласно результатам опроса, главными площадками для онлайн-травли служат социальные сети - Facebook, Instagram, Twitter и другие.

"Постоянное присутствие онлайн означает, что школа не заканчивается, когда заканчиваются уроки. К сожалению, то же самое касается и школьной травли, - сказала исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор. - Чтобы создать лучшие условия для детей в системе образования, необходимо учитывать и то, что происходит с ними в интернете".

Результаты опроса также разрушили распространенное представление о том, что кибербуллинг - явление, касающееся в основном детей из обеспеченных семей, у которых есть почти неограниченный доступ к технологиям. Так, 34% респондентов в странах тропической Африки ответили, что подвергались интернет-травле. Это совпадает с показателями более богатых стран.

"Молодые люди по всему миру - как в бедных, так и в богатых странах - говорят нам, что подвергаются издевательствам в интернете, что это сказывается на результатах их учебы, что они хотят положить этому конец", - рассказала Генриетта Фор.

В ходе опроса сотрудники ЮНИСЕФ попытались выяснить, кто, по мнению молодых людей, должен решить проблему онлайн-травли: 32% ответили, что это задача государства, 31% опрошенных считает, что покончить с этим явлением должна сама молодежь, 29% возложили ответственность на интернет-компании.-0-