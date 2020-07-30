Более трети территории Бангладеш оказалось затопленной из-за наводнений

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 37% территории Бангладеш оказалось затопленной из-за наводнений, вызванных продолжительными дождями. Об этом объявил профессор Института водных ресурсов и управления наводнениями Сейфул Ислам, проанализировав спутниковые изображения, сообщает The Daily Star.

По данным Национального координационного центра реагирования на стихийные бедствия, от наводнений пострадали более 50 тыс. человек. Наибольшие разрушения произошли в низменных районах страны.

Метеорологи прогнозируют в ближайшее время ухудшение ситуации с наводнениями в северном регионе, а также в районе вокруг столицы Бангладеш Дакки.

Сильные наводнения происходили в Бангладеш и раньше. В 1998 году под водой оказалось около 68% территории страны, в 1988 году - 61%, в 2007 и 2017 годах - 42%.-0-