Более тысячи человек умерли из-за коронавируса в США

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В США число жертв заболевания, вызванного новым коронавирусом, превысило тысячу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные университета Джонса Хопкинса.

По данным на 23.00 на Восточном побережье США (26 марта 6.00 в Беларуси), число зафиксированных летальных исходов заболевания, вызванного новой инфекцией, составляет 1031. Зарегистрировано 68572 случаев заражения.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 414 тыс. человек, зафиксировано более 18 тыс. смертельных исходов.-0-