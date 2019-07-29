Более тысячи поездов отменены в Испании 31 июля из-за забастовки

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Испанский оператор железнодорожной сети Renfe заявил об отмене 31 июля 1152 поездов из-за забастовки. Об этом сообщает испанская газета La Opinion A Coruna .

Забастовка затронет 707 пассажирских рейсов и 445 грузовых. Стачка пройдет с 12.00 до 16.00 и с 20.00 до 24.00, в остальное время поезда будут ходить по обычному графику.

Уточняется, что аналогичные забастовки состоятся также 14 августа, 30 августа и 1 сентября.

Компания Renfe предложила пассажирам, которых затронут грядущие забастовки, воспользоваться рейсом, ближайшим к отмененному, либо вернуть или обменять ранее приобретенные билеты без дополнительной платы, говорится в распространенном сегодня заявлении оператора.

Сотрудники Renfe требуют увеличения штата служащих и сокращения трудового дня. Это не первая забастовка работников компании-оператора в этом месяце - 15 июля из-за стачки были отменены 320 поездов.-0-