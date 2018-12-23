Более тысячи повторных подземных толчков зарегистрировано у побережья Камчатки

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сейсмологи зафиксировали более тысячи повторных подземных толчков у берегов Камчатки после землетрясения магнитудой 7,2, которое зарегистрировано 21 декабря. Об этом 23 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на Камчатский филиал Геофизической службы Российской академии наук (РАН).

После землетрясения, которое случилось 21 декабря, между островом Беринга и полуостровом Камчатка произошло более тысячи афтершоков. Самый сильный был зафиксирован магнитудой 5,6.

Толчки в населенных пунктах Камчатского края не ощущались.-0-