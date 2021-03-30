Болгария частично отменит ограничения, несмотря на рост случаев COVID-19

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Санитарные власти Болгарии приняли предварительное решение о частичной отмене ограничений, несмотря на рост числа заразившихся коронавирусом. Об этом во вторник на брифинге рассказал министр здравоохранения Костадин Ангелов, сообщает ТАСС.

"Экспертный совет принял решение о частичной отмене ограничений, с 1 апреля будет разрешена работа ресторанов и кафе на открытом воздухе, посещение театров разрешается с загрузкой зрительного зала не более 30%. С 5 апреля начнут работать ясли и детские сады, с 12 апреля будут восстановлены школьные занятия. Крупные торговые центры пока останутся закрытыми. До конца апреля будет запрещено проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях", - заявил министр.

В официальном распоряжении главы Минздрава, которое опубликовано во вторник вечером, отмечается, что с 1 апреля при занятости в 30% разрешается работа кинотеатров, театров, музеев, галерей и библиотек. На аналогичных условиях разрешается проведение занятий в фитнес-центрах, спортивных клубах и бассейнах. На период с 1 по 12 апреля непродовольственные магазины торговой площадью более 300 кв.м могут возобновить работу на открытых площадках, прилежащих к торговым объектам.

В Болгарии за последние сутки выявили 4 497 новых случаев заражения коронавирусом, что на 3 514 больше, чем днем ранее. Общее число заболевших в стране достигло 333 250. За минувшие сутки умерли 203 пациента с коронавирусом, общее число летальных исходов достигло 12 913. В больницах лечатся 9 679 пациентов, 752 из них находятся в отделениях интенсивной терапии. Число заразившихся медиков увеличилось до 11 781. За последние 24 часа в стране провели 19 424 теста на наличие инфекции.

В балканскую страну в ближайшие дни поступят дополнительные 200 тыс. доз вакцины и будет продолжена массовая иммунизация населения. Первые пациенты с коронавирусом были выявлены в Болгарии 8 марта прошлого года. До конца апреля в республике продлен режим чрезвычайной эпидемической ситуации.-0-