Болгария не будет присоединяться к Всемирному пакту ООН о миграции

5 декабря, София /БЕЛТА - БТА/. Правительство Болгарии не поддерживает присоединение к Всемирному пакту ООН о миграции. Об этом по итогам заседания Кабинета министров сообщила пресс-служба правительства.

Болгария не будет посылать официальных представителей на межправительственную конференцию по приему документа, которая состоится в Марракеше 10-11 декабря. Также сообщается, что при последующем голосовании на общем собрании ООН постоянный представитель Болгарии при ООН будет голосовать "воздержался".

Болгарское правительство считает, что решение о неприсоединении к Всемирному пакту в наибольшей степени защищает интересы страны и ее граждан. Однако Болгария будет продолжать выполнение ранее взятых на себя международных обязательств в области прав человека и вести усиленный контроль над национальными границами.-0-