Болгария открыла границы для всех граждан стран ЕС и Шенгена

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Болгарии с 22 мая открывают границы для граждан стран Евросоюза и Шенгенской зоны, сообщают РИА Новости со ссылкой на распоряжение главы Минздрава страны Кирила Ананиева.

Болгарские власти в связи с распространением коронавируса в середине марта закрыли национальные границы. Граждане Болгарии и иностранные дипломаты, которые въезжали в страну, были вынуждены проходить 14-дневный карантин.

Теперь при условии двухнедельного карантина в страну может въехать любой житель европейской страны. Более того, если его пребывание в стране не будет превышать семи дней, карантин не потребуется вообще. Фактически речь идет о возобновлении международного туризма, пусть и в краткосрочных рамках.

От прохождения карантина будут избавлены еще некоторые категории лиц, перечисленные в документе. Эти посетители, как и краткосрочные туристы, а также транзитники, будут предоставлять в пограничных пунктах санитарного контроля декларации с обязательством соблюдать действующие на территории Болгарии противоэпидемические меры.

Ранее сообщалось, что Болгария договорилась о смягчении пограничного режима с соседними государствами - Грецией, Сербией и Румынией.-0-