Болгария продлила режим ЧС из-за коронавируса до 30 сентября

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет министров Болгарии принял постановление о продлении срока действия чрезвычайной эпидемической ситуации с 1 сентября до 30 сентября 2020 года. Об этом сообщает болгарское информационное агентство "Блиц".

Такое решение принято в связи с распространением COVID-19 на территории страны. "Этот шаг даст возможность продолжить проведение противоэпидемических мероприятий в обществе, чтобы не допустить перегрузки системы здравоохранения перед предстоящим сезоном гриппа", - говорится в сообщении правительственной пресс-службы.

В период с 10 по 23 августа в стране зарегистрировано существенное снижение числа заразившихся COVID-19, а продление режима чрезвычайной эпидемической ситуации не предусматривает введения новых ограничений для населения.

Первые случаи заражения COVID-19 в Болгарии были выявлены 8 марта. За последние сутки болгарские врачи выявили 203 случая заражения, общее число заболевших достигло 15 589. С момента вспышки скончались 572 зараженных. В связи с действием на территории страны чрезвычайной эпидемической ситуации жители обязаны соблюдать дистанцию и носить защитные маски в закрытых общественных помещениях и транспорте.-0-