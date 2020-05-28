Болгария пустит туристов без справок о COVID-19 и двухнедельного карантина

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Болгарские власти объявили о готовности принимать туристов из разных стран без ограничений, сообщает МИР24 со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).

С 1 июня страна откроет границы с соседними странами, а с 15 июня - со всеми государствами ЕС. Как отмечается, путешественники смогут приехать в Болгарию на отдых, и с них не потребуют результаты тестирования на коронавирус. Кроме того, отдыхающим по приезде не нужно будет проходить двухнедельный карантин.

При въезде иностранцев попросят заполнить декларацию о том, что они проинформированы об эпидемической обстановке в стране и принимают все условия. В случае обнаружения у туристов COVID-19 им предложат соответствующее лечение по страховке либо за свой счет.

Ранее министр туризма Николина Ангелкова заявила, что Болгария ведет переговоры со странами, имеющими похожую эпидемическую ситуацию, о возобновлении с 15 июня чартерных рейсов.

По состоянию на 28 мая, в Болгарии подтверждено 2460 случаев COVID-19. С момента вспышки скончались 133 человека.-0-