Болгария с 1 мая откроет доступ в страну туристов

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздрав Болгарии разрешил открыть границу для туристов с 1 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполняющего обязанности министра здравоохранения Костадина Ангелова.

"В связи с началом туристического сезона с 1 мая разрешим доступ на территорию страны гражданам, которые должны иметь при себе любой из трех видов медицинских документов: сертификат, подтверждающий вакцинацию против коронавируса, отрицательный ПЦР- или определенного вида антигенный тест, справку о перенесенном в последние шесть месяцев заболевании, которая подтверждается положительным ПЦР-тестом", - сообщил Ангелов.

Ранее было заявлено, что Болгария готовится продлить режим чрезвычайной эпидемиологической ситуации в стране до конца мая.-0-