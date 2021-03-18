Болгария с 22 марта введет новый локдаун

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Болгарии с 22 марта на 10 дней вводят жесткие ограничения в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране. Об этом заявил министр здравоохранения Болгарии Костадин Ангелов, сообщает болгарский портал Novinite.

Министр отметил, что ситуация с распространением коронавируса в стране ухудшается, количество заболевших стремительно растет. В связи с этим правительство Болгарии вынуждено ввести локдаун на территории страны, который будет действовать с 22 по 31 марта включительно.

Новые ограничения предполагают, что в Болгарии будет приостановлена работа заведений общественного питания, торговых центров, кино, театров, а также школ и детских садов. Доступными для посещения останутся лишь аптеки, банки и продуктовые магазины.

На период локдауна в стране не допускается организация торжеств частного характера с участием более 15 человек. Все коллективные и спортивные мероприятия в помещении и на открытом воздухе будут проходить без зрителей. Групповые туристические поездки внутри страны также будут приостановлены.

По последним данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее число зараженных COVID-19 в Болгарии превышает 291,7 тыс. Число летальных исходов составило более 11,7 тыс.-0-