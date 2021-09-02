Болгария вводит новые ограничения для сдерживания роста случаев COVID-19

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Болгария вводит новые ограничения для сдерживания роста числа случаев COVID-19, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию Reuters.

В Болгарии, наименее вакцинированной от коронавируса стране в Европейском союзе, в последние недели наблюдается всплеск заболеваемости, в основном штаммом дельта. По данным на этот четверг, в стране с населением 7 млн человек было зарегистрировано около 1745 новых случаев заражения, в результате чего число инфицированных коронавирусом достигло 32 192.

"Здесь нет места панике. Ситуация серьезная, но не выходящая из-под контроля. Низкий процент прививок вынуждает нас вводить эти меры", - заявил журналистам исполняющий обязанности министра здравоохранения Стойчо Кацаров. Он снова призвал болгар сделать прививки.

Согласно новым ограничениям, которые будут действовать до конца октября, музыкальные фестивали будут запрещены, а кинотеатры и театры должны будут работать на 50%. По словам Стойчо Кацарова, школьникам будет разрешено посещать занятия с начала учебного года, 15 сентября. Однако чиновник предупредил, что в случае роста числа инфицированных, им, вероятнее всего, придется перейти на онлайн-обучение.-0-