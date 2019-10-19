Болгарские медики шесть часов искали забытую в томографе женщину

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Медперсонал больницы болгарского города Павликени потерял 70-летнюю пациентку во время обследования, передает Nova .

Искали ее шесть часов. Женшина отправилась в больницу и пропала. Пенсионерку пытались найти во всем лечебном учреждении. А нашли в запертом кабинете, где установлен томограф. Выяснилось, что ассистент рентгенолога положила женщину в аппарат, а затем закрыла кабинет и ушла.

Долгое пребывание в томографе не отразилось на здоровье пациентки, потому что аппарат так и не включили. Теперь с медучреждением будут судиться родственники пенсионерки.-0-