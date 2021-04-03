Болгарские полярники из-за COVID-19 застряли на острове Ливингстон в Антарктиде

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участники 29-й болгарской антарктической экспедиции на острове Ливингстон в Антарктиде не могут вернуться на родину. Болгарский антарктический институт проинформировал, что в экипаже ледокола чилийского антарктического флота, который должен был доставить шестерых болгарских полярников на большую землю, коронавирусом заразились несколько человек и судно не смогло выйти в очередной рейс, сообщает ТАСС.

"Экстремальная ситуация на ледоколе вынудит наших полярников оставаться на базе в условиях наступающей (полярной) ночи и антарктической зимы еще около двух недель. Запасы продовольствия и горючего ограничены. Болгарский антарктический институт находится в постоянном контакте с Чилийским антарктическим институтом и продолжает поиск возможностей максимально ранней транспортировки наших полярников", - говорится в сообщении.

Из-за коронавируса экспедиция добралась до места зимовки в конце февраля, с опозданием почти на четыре месяца, а ее состав был уменьшен до шести человек. Полярники занимались ремонтно-восстановительными работами на постройках и сооружениях, поврежденных во время длительной полярной зимы, и начали строительство будущего лабораторного блока. Они собрали показания аппаратуры, которая несколько месяцев регистрировала метеорологические, сейсмические, атмосферные, гидрологические и другие данные.

Остров Ливингстон, входящий в архипелаг Южные Шетландские острова, открыт в 1819 году и вначале получил название "Смоленский". С 1988 года на Ливингстоне действует болгарская антарктическая база Святой Климент Охридский. Из-за сурового местного климата остров окончательно еще не изучен и на его карте остается множество белых пятен.-0-