Болгарский альпинист погиб в Гималаях

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Болгарский альпинист Иван Томов погиб при восхождении на четвертую по высоте вершину мира Лхоцзе в Гималаях (8516 м). Об этом сообщило Болгарское национальное радио .

35-летний болгарин вместе с россиянкой Анастасией Руновой покорил вершину без кислорода и посторонней помощи. Но на спуске к четвертому лагерю ему стало плохо и, несмотря на оказанную помощь, он умер.

В активе Ивана Томова - успешные восхождения на пик Броуд-Пик (8051 м) и Манаслу (8156).-0-