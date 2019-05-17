Болгарский альпинист погиб в Гималаях

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Болгарский альпинист Иван Томов погиб при восхождении на четвертую по высоте вершину мира Лхоцзе в Гималаях (8516 м). Об этом сообщило
35-летний болгарин вместе с россиянкой Анастасией Руновой покорил вершину без кислорода и посторонней помощи. Но на спуске к четвертому лагерю ему стало плохо и, несмотря на оказанную помощь, он умер.
В активе Ивана Томова - успешные восхождения на пик Броуд-Пик (8051 м) и Манаслу (8156).-0-
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