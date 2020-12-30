Боливия приобрела 5,2 млн доз российской вакцины "Спутник V"

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Боливия покупает 5,2 млн доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом заявил сегодня президент Боливии Луис Арсе, выступление которого транслировалось в эфире телеканала Unitel, сообщает ТАСС.

"Мы провели переговоры. В контракте, который мы подписали, 5,2 млн доз. Первая партия в количестве более 1,7 млн доз прибудет в конце марта", - сказал Луис Арсе. Еще 1,7 млн доз Боливия планирует получить в конце апреля, остальная часть должна быть доставлена в мае.

"Нам также удалось добиться того, чтобы наши российские друзья прислали нам до конца января около 6 тыс. доз, которые мы сможем незамедлительно использовать для защиты наиболее уязвимых групп населения", - добавил он.-0-