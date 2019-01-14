Большая часть американцев выступает против строительства стены на границе с Мексикой

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Большая часть жителей США выступает против строительства стены на границе с Мексикой, сообщает CNN со ссылкой на данные опроса, проведенного в январе службой SSRS.

Согласно опросу, 39% респондентов поддерживают план строительства стены, в то время как 56% выступают против. При этом 55% опрошенных считают, что ответственность за частичную приостановку работы правительства США лежит на президенте Дональде Трампе, 32% респондентов считают, что вина лежит на демократах.

Частичная приостановка работы американского правительства началась 22 декабря 2018 года и уже стала самой длинной в истории страны. Так называемый шатдаун стал результатом провала переговоров в конгрессе между республиканцами и демократами по вопросу о выделении средств на строительство стены на границе с Мексикой, на котором настаивает президент США Дональд Трамп.-0-