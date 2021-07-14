Большим круизным лайнерам запретят заплывать в центр Венеции

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крупные суда, включая круизные лайнеры, не смогут больше проходить через канал Джудекка и проплывать перед центральной площадью Венеции Сан-Марко. Соответствующий закон одобрен кабинетом министров Италии, сообщает Deutsche Welle.

"Этот шаг необходим для того, чтобы защитить природу, ландшафт, а также художественную и культурную целостность Венеции", - заявил министр инфраструктуры Энрико Джованнини. Глава итальянского Минкульта Дарио Франческини назвал день принятия этого закона историческим.

Ограничения вступят в силу с 1 августа.

В документе отмечается, что запрет распространяется на корабли, которые соответствуют хотя бы одному из следующих критериев: вместимость более 25 тыс. т, длина более 180 м или высота свыше 35 м. Закон предусматривает создание фонда для выплаты компенсаций компаниям и их сотрудникам, которые пострадают от ограничений.

До пандемии COVID-19 миллионы посетителей приплывали в Венецию на круизных лайнерах. Волны, образуемые этими судами, наносили ущерб фундаментам зданий и угрожали экологическому равновесию лагуны.

В июне ЮНЕСКО призывала немедленно запретить заход больших круизных лайнеров в лагуну и допускала включение Венеции в так называемый черный список. В него входят объекты Всемирного наследия, находящиеся под угрозой. По некоторым данным, именно такая перспектива заставила правительство Италии действовать.

Венеция и Венецианская лагуна были внесены в перечень объектов Всемирного наследия в 1987 году.-0-