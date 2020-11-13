Большинство французов нарушают правила карантина – опрос

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Результаты опроса социологической службы Ifop показали, что 60% французов нарушают правила повторного локдауна, введенного в стране 30 октября, сообщает Международное французское радио RFI.

Опрос проводился онлайн по заказу компании Consolab и газеты 20 Minutes среди жителей Франции старше 18 лет. В исследовании приняли участие 2030 человек.

Результаты исследования показали, что 60% опрошенных менее ответственно подошли к соблюдению правил повторного локдауна, чем в период ограничений, действовавших во время первой волны пандемии COVID-19. Специалисты Ifop отмечают, что после 6 недель первого национального карантина лишь 33% опрошенных признали, что недостаточно строго соблюдали правила.

Отмечается, что 24% французов указывали в формуляре для выхода из дома причину, не соответствующую действительности, 17% гуляли дольше разрешенного часа. Еще 23% признали, что навещали родственников, и 20% посещали друзей. По сравнению с первым локдауном эти показатели выросли на 8 пунктов.

Одной из причин роста количества нарушителей карантина социологи называют общее ухудшение психологического состояния населения - 28% опрошенных французов пожаловались на неудовлетворительное эмоциональное состояние. В ноябре 2019 года о такой проблеме заявляли лишь 16% опрошенных.

Социологи отмечают, что с момента повторного введения ограничительных мер на территории Франции у 27% опрошенных выросла тревожность, 12% сообщили о развитии депрессии, 38% - о нарушении сна. В Ifop отмечают, что вновь введенные санитарные ограничения вызвали расстройство и чувство печали у 52% опрошенных, главным образом у женщин, молодых людей и лиц, проводящих локдаун в одиночестве. 36% пожаловались на ощущение безнадежности. Более четверти опрошенных сообщили о том, что с августа им ни разу не удалось принять у себя гостей.

Среди опрошенных 1097 человек имеют постоянную занятость и возможность работать дома. При этом 14% продолжают ходить на работу, а 40% сочетают удаленную работу с посещением офиса.

По данным на 13 ноября, во Франции зафиксировано более 1,9 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией (33 172 случая за последние сутки), выздоровели 135 тыс. человек, умерли 42 960 (425 - за последние сутки).-0-