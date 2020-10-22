Большинство французов поддерживает демонстрацию антирелигиозных карикатур в школах

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 78% французов считают, что преподаватели должны показывать ученикам антирелигиозные карикатуры, чтобы рассказать им о праве на свободу выражения мнений. Об этом свидетельствуют данные нового исследования Французского института общественного мнения, опубликованного неделю спустя после жестокого убийства учителя под Парижем, сообщает Euronews.

20 и 21 октября социологи опросили более тысячи человек, чтобы узнать их восприятие угрозы со стороны радикального исламизма во Франции. 87% опрошенных считают, что в целом принцип светскости - одна из основ Французской Республики - сегодня в опасности. 79% французов, участвовавших в опросе, считают, что исламизм "объявил их стране войну".

При этом 38% опрошенных называют опасность террористической угрозы в стране "крайне высокой". Выше этот показатель (50%) был только в 2015 году, после ряда нападений в Париже - взрывов возле стадиона "Стад де Франс" в Сен-Дени, расстрела посетителей ряда ресторанов и бойни в концертном зале "Батаклан".

Примечательно, что более всего в борьбе с угрозой терроризма французы склонны доверять Марин Ле Пен (44%) - лидеру движения "Национальное объединение". На президента Эммануэля Макрона и премьер-министра Жана Кастекса, а также главу МВД Жеральда Дарманена готовы положиться лишь по 37% опрошенных.

Вечером 16 октября в городе Конфлан-Сент-Онорин было совершено нападение на 47-летнего учителя рядом со школой, где тот преподавал историю. Жестоко убив мужчину, злоумышленник пытался угрожать полицейским, прибывшим на место происшествия, но был застрелен. Следователи связывают убийство с профессиональной деятельностью педагога. Согласно их данным, 5 октября во время урока, посвященного свободе слова, учитель демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. После этого преподаватель начал получать угрозы от родителей учащихся.-0-