Большинство россиян поддержало решение о многодневном голосовании на выборах

6 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Большинство россиян положительно восприняло новый федеральный закон, позволяющий проводить голосование на выборах не в один день, а в течение нескольких. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного фондом "Общественное мнение", сообщает БЕЛТА.

Результаты социологического исследования показали, что 59% россиян полностью поддержали новшество. В качестве основных положительных моментов сторонники этого решения называют удобство для избирателей, возможность повысить явку и дать больше времени обдумать свое решение.

30% россиян выразили противоположное отношение к новому способу проведения голосования. По их мнению, режим голосования в течение нескольких дней представляется излишне затянутым и потребует дополнительных бюджетных затрат. 11% респондентов затруднились определиться со своим отношением к идее голосования в течение нескольких дней.

Парламент России в июле принял закон о праве ЦИК проводить в течение трех дней голосование на выборах и референдумах. Документ подписал президент РФ Владимир Путин. Впервые многодневную схему применили в России на недавнем голосовании по поправкам в Конституцию.-0-