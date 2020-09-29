Большинство российских компаний полностью не восстановилось после карантина - опрос

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29 сентября 2020, 11:31

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29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Большинство российских компаний пока не смогло полностью восстановиться после карантина, введенного в связи с распространением COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса по поиску вакансий и персонала "Работа.ру".

"Исследование показало, что 72% российских компаний пока не смогли полностью восстановиться после карантина. Вторая волна коронавируса и ограничений для многих станет вопросом выживания. Повторение локдауна и новые ограничительные меры потребуют и новых мер поддержки для бизнеса", - прокомментировал положение на рынке коммерческий директор сервиса "Работа.ру" Владимир Корицкий.

Для многих компаний в период ограничений и локдауна лучшей антикризисной мерой стал перевод сотрудников на дистанционную работу. Больше половины (57%) опрошенных представителей российских предприятий тогда полностью или частично перевели персонал на удаленную работу. 25% респондентов указали, что приостанавливали деятельность компании, а 18% продолжали работать офлайн.

Среди компаний, которые перевели сотрудников на удаленку в период первого локдауна, на данный момент работать дистанционно продолжают 8% опрошенных. 28% респондентов отметили, что некоторые их сотрудники также трудятся удаленно. 15% опрошенных указали: их компания чередует работу из офиса с удаленной. При этом 49% предприятий полностью вернули штат в обычный режим работы из офиса.

Удобство удаленки для бизнеса отметили 19% опрошенных представителей российских компаний. 69% опрошенных (множественный выбор) представителей бизнеса сказали, что у них просто нет возможностей перевести производство на дистанционный формат. 27% респондентов указали: эффективность сотрудников на удаленке значительно снижается. Еще 18% представителей российских компаний рассказали, что у них нет возможности оборудовать рабочие места сотрудников на удаленке, а 17% отметили, что офлайн значительно быстрее решаются рабочие вопросы.

Российские регионы снова начали вводить ограничения из-за коронавируса. Так, власти Бурятии, Тюменской и Иркутской областей продлили масочный режим до 12 октября. В Москве с 28 сентября москвичам старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, рекомендовано без необходимости не выходить из дома. Работающим гражданам этих категорий рекомендуется перейти на дистанционный формат или взять отпуск. Кроме того, руководителей московских предприятий просят перевести своих сотрудников на дистанционную работу.-0-

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