Большинство сделанных прививок от коронавируса приходится на Китай, Индию и США

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В мире число сделанных прививок от COVID-19 превысило 7 млрд, сообщает ТАСС.

Определить, сколько человек прошло полный курс вакцинации, сложно, поскольку многие страны сообщают только о количестве сертифицированных доз вакцин от коронавируса и числе сделанных прививок. Большинство из них приходится на Китай (2,3 млрд), Индию (1,1 млрд) и США (0,4 млрд).

Например, в ОАЭ и на Мальте привиты уже более 90% жителей. Хотя бы одну дозу вакцины получили свыше 80% граждан в Португалии, Чили, Исландии, Камбодже, Катаре, Испании, Сингапуре, Брунее, Республике Корея и на Кубе. В России полный курс вакцинации прошли более 50,9 млн человек.

В мире используют более десяти вакцин от коронавируса.-0-