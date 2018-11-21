Большинство стран ООН выступает за расширение состава Совета безопасности

21 ноября, Нью-Йорк /БЕЛТА - ТАСС/. Большинство стран ООН выступает за расширение числа членов Совета безопасности организации, реформа которого обсуждалась 20 ноября на заседании Генеральной Ассамблеи ООН.

В настоящее время в составе Совета безопасности пять постоянных членов (от России, США, Великобритании, Франции и Китая) и десять непостоянных, избираемых на двухлетний период.

Председатель текущей 73-й сессии Генассамблеи Мария Фернандо Эспиноса отметила, что реформа Совета безопасности - один из самых сложных вопросов, с которым пришлось столкнуться всемирной организации, и он требует самых серьезных дипломатических усилий. "Сохраняет свою актуальность призыв к большей транспарентности и эффективности работы Совбеза", - добавила она.

В достижении этой цели странам - членам ООН призваны помочь два координатора этого процесса, которыми во время текущей сессии станут представители Объединенных Арабских Эмиратов Лана Заки Нуссейбе и Люксембурга Кристиан Браун.

Большинство участников дискуссии о реформе Совбеза согласны с необходимостью его расширения. Расхождения касаются того, должно ли быть расширено число постоянных членов и какие именно страны должны быть представлены в этом органе. Некоторые страны также озвучили требование отмены права вето, которым на данный момент пользуются пять постоянных членов. Было отмечено, что количество применения права вето с каждым годом растет, при этом чаще всего это касается решений в отношении Арабского региона.-0-