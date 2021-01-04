Большинство стран ОПЕК+ выступило за сохранение нынешних уровней добычи нефти в феврале

4 января, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Почти все страны ОПЕК+ на пятом часу переговоров склонились к тому, чтобы не увеличивать добычу нефти в феврале еще на 0,5 млн баррелей в сутки (б/с), за исключением России и Казахстана, сообщили ТАСС источники, участвующие в переговорах.

"Большинство выступают за продление", - сказал один из собеседников, отвечая на соответствующий вопрос. Другой добавил, что все страны за исключением России и Казахстана поддержали необходимость сохранить текущий уровень сокращения добычи нефти в 7,2 млн б/с и в феврале. При этом министры не обсуждают каких-либо промежуточных вариантов, добавили собеседники ТАСС.

Министры стран ОПЕК+ заседают 4 января, чтобы определить уровень добычи нефти на февраль. На своей предыдущей встрече, 3 декабря, они договорились постепенно восстанавливать производство сырья, начиная с января, в объеме не более чем на 0,5 млн б/с в месяц. При этом каждое последующее увеличение должно быть одобрено на отдельной встрече.

Из-за разного видения того, какими должны быть действия ОПЕК+ в феврале, мониторинговый комитет ОПЕК+ сегодня не смог вынести рекомендацию странам альянса по уровням добычи на этот месяц.

Всего ОПЕК+ планирует восстановить добычу нефти почти на 2 млн б/с в течение первых месяцев 2021 года. В мае, когда началась реализация сделки, страны сокращали добычу нефти на 9,7 млн б/с, с августа эта квота смягчилась до 7,7 млн б/с.-0-