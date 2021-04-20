Большинство украинцев винит в экономическом кризисе коррупцию и некомпетентность власти - опрос

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В отношении власти у жителей Украины доминируют негативные эмоции. Об этом свидетельствуют результаты опроса центра SOCIS, опубликованные на сайте.

На вопрос "Как вы оцениваете нынешнюю ситуацию в стране?" 40,4% опрошенных ответили, что терпеть настоящее положение уже просто невозможно, 43,3% - жить трудно, но можно терпеть, 14 % - все не так плохо и жить можно.

Главной причиной экономического кризиса в Украине 40,2 % опрошенных считают высокий уровень коррупции, 27,8% - некомпетентность власти, 12% - пандемию коронавируса, 7,3% - войну на Востоке и 3,7% - мировой экономический кризис.

На вопрос "Как вы оцениваете экономическую ситуацию в стране?" 28,6 % ответили - очень плохо, 44,2% - плохо, 21,7% - довольны, 3,1% - хорошо.

На вопрос "Поддерживаете ли вы баллотирование Владимира Зеленского на второй президентский срок на выборах в 2024 году?" 52,1% опрошенных ответили, что не поддерживают, 26,2% - поддерживают, еще 15,9% считают, что до следующих выборов еще много времени.

На вопрос "Как бы оцениваете в целом нынешнюю власть президента Владимира Зеленского?" 57,1% назвали ее непрофессиональной и дилетантской, еще 16,3% - популистской и 12,1% - компетентной.

Владимир Зеленский не выполнил большинство обещаний, которые давал перед президентскими выборами в 2019 году, как считают 46,9% опрошенных. 34,2% ответили, что он выполнил только некоторые из них, 10,9% убеждены, что большинство обещаний выполнено или находится в процессе выполнения.

На вопрос "Какие эмоции или чувства преимущественно вы чувствуете сейчас к нынешней власти в Украине?" 44,8% отметили, что испытывают разочарование, 25,7% - надежду, 22,1% - тревогу или страх, 5,8% - ненависть, 4,1% - симпатию, 1,5% - гордость.

Исследование проводилось с 8 по 12 апреля 2021 года. Результаты репрезентативны на уровне всей страны по показателям возраста (старше 18 лет), полу, типу поселения (город/село) и разделению на области. Всего было опрошено около 2 тыс. респондентов. Метод исследования - телефонное интервью САТІ (Computer Assisted Telephone Interviewing) с использованием планшетов. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4%.-0-