Большинство жителей Германии выступают за ослабление локдауна - опрос

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Порядка 60% жителей Германии выступают за ослабление или даже полную отмену карантинных мер в стране. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного институтом YouGov, сообщает Deutsche Welle.

Согласно опросу, 43% респондентов поддерживают ослабление локдауна в Германии, 17% высказались за его полную отмену.

Сохранение действующих мер поддерживают 26% жителей страны. Еще 9% опрошенных желали бы их ужесточения.

В Германии строгие меры по сдерживанию распространения инфекции действуют почти 120 дней. Власти страны продолжают разрабатывать стратегию по выходу из локдауна. Ожидается, что дальнейшие шаги по ослаблению карантина будут определены 3 марта на встрече глав правительств федеральных земель с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Как сообщил глава ведомства федерального канцлера Хельге Браун в эфире общественно-правового телеканала ARD, одним из инструментов обеспечения безопасности в условиях пандемии должно стать массовое тестирование на коронавирус.-0-