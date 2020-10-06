Большинство жителей Сингапура поддерживают применение смертной казни

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Большинство жителей Сингапура убеждены, что смертная казнь по сравнению с пожизненным заключением является более эффективным инструментом предотвращения преступлений. Об этом заявил министр внутренних дел и юстиции страны Касивисванатан Шанмугам, сообщает ТАСС.

По запросу МВД в 2019 году проводился социологический опрос. "Примерно 70% респондентов считают, что именно благодаря наличию смертной казни в стране предотвращаются такие преступления, как вооруженный разбой, убийство, торговля наркотиками", - отметил глава ведомства. По его словам, аналогичного мнения придерживаются и иностранцы, которые посещают Сингапур.

Министр напомнил, что в 1973 году в стране было совершено более 170 вооруженных разбойных нападений, а уже через год, после введения высшей меры наказания, их количество снизилось на 39%. "А за последние 13 лет не было зафиксировано ни одного подобного преступления", - указал глава МВД. Он также подчеркнул, что благодаря действующей системе правосудия Сингапур стал одним из самых безопасных в мире мест для жизни, что очень ценно для граждан республики.

Согласно местному законодательству, смертный приговор грозит за транспортировку наркотиков, похищение людей, вооруженное нападение, умышленное убийство и попытку терактов.-0-