Большой Барьерный риф за 25 лет потерял 50% кораллов

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Австралийские ученые обследовали Большой Барьерный риф и обнаружили, что с 1995 года он потерял половину кораллов. Разрушения связаны с потеплением морской воды, сообщает телеканал МИР24 со ссылкой на научный журнал Королевского общества о биологических исследованиях Proceedings of the Royal Society B.

Сокращение, называемое также обесцвечиванием, коснулось всех типов кораллов крупнейшей рифовой системы мира. Самые крупные спады происходили в 2016 и 2017 годах. Исследователи обнаружили, что наиболее существенный урон понесли колонии ветвящихся и столообразных кораллов. Эти виды очень важны для морских экосистем, так как обеспечивают среду обитания для рыб и других существ.

Ученые также отметили, что обесцвечивание кораллов происходит из-за гибели особых водорослей - зооксантелл. Это симбиотические одноклеточные организмы, которые поддерживают жизнедеятельность кораллов, вырабатывая кислород и поглощая избыточный углекислый газ. Именно они придают кораллам характерную окраску.

Побледневшие кораллы могут восстановиться, если вновь попадут в благоприятные условия. Однако этот процесс может растянуться на несколько десятилетий. Ученые отметили, что в последние годы в Большом Барьерном рифе стало меньше и молодых, и взрослых кораллов, и это ухудшает его способность к самовосстановлению.

"Наши результаты показывают, что даже самая крупная и относительно хорошо защищенная рифовая система в мире все больше подвергается риску и приходит в упадок", - рассказали авторы исследования.

Ранее ученые выяснили, что температура морей и океанов из-за глобального потепления поднялась до беспрецедентных значений. Сильный нагрев начался с 2018 года. Ученые пришли к выводу, что потепление увеличивает кислотность морской воды, в результате чего страдают многие виды.-0-