Большой пожар вспыхнул в лесу недалеко от Иерусалима

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3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недалеко от Иерусалима вспыхнул сильный лесной пожар, сообщает газета The Jerusalem Post.
На место происшествия отправлены 12 специальных самолетов и 15 бригад пожарно-спасательных служб.
Пожарно-спасательные службы Израиля опубликовали заявление, в котором говорится, что лесной пожар приближается к ближайшей заправочной станции. В этом районе эвакуируют местных жителей и туристов. Также было заблокировано шоссе, соединяющее Иерусалим и Тель-Авив.-0-