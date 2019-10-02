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02 октября 2019, 23:29

Бомбардировщик потерпел крушение в США

Фото Hartford Courant
Фото Hartford Courant

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бомбардировщик Фонда Коллингс времен Второй мировой войны B-17 "Летающая крепость" разбился 2 октября в аэропорту Брэдли в американском штате Коннектикут, сообщает Hartford Courant. На месте падения самолет загорелся.

По информации Hartford Courant, воздушное судно попало в аварию при посадке, врезавшись в ангар. Точных данных о том, сколько человек пострадали, нет. Три человека были доставлены в больницу, одного из пострадавших госпитализировали вертолетом.

Самолетом управляли гражданские пилоты. Обстоятельства инцидента расследуются.-0-

Теги
происшествия самолет США
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