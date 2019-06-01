Бомбу в автомобиле полиции обезвредили в Северной Ирландии

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Взрывное устройство было заложено радикально настроенными североирландскими республиканцами, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы Северной Ирландии.
"Очень повезло, что это устройство было обнаружено прежде, чем оно взорвалось, и никто не был убит или серьезно ранен. Оно было предназначено, чтобы убить полицейского", - сказано в заявлении полиции.
Инцидент произошел в городе Белфасте. Правоохранительные органы начали расследование.
В последние месяцы в разделенном на протестантскую и католическую общины Ольстере возросла активность радикальных сил, грозящая дестабилизацией обстановки в условиях неопределенности будущего пограничного режима между Северной Ирландией, выходящей из ЕС вместе с Великобританией, и остающейся в ЕС Республикой Ирландией.-0-
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